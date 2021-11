Manchester United: Ronaldo rettet Red Devils erneut - Lob von Ferdinand und Solskjaer

Solskjaer vergleicht Ronaldo mit Michael Jordan

„Dieses letzte Tor, das muss so ein Michael-Jordan-Moment gewesen sein, wenn er Meisterschaften in der Overtime gewinnt“, meinte der Norweger und betonte: „Niemand kann die Einstellung und den Charakter dieser Spieler infrage stellen, sie geben niemals auf.“

Cristiano Ronaldo mit unglaublicher Tor-Statistik

Bereits im Hinspiel gegen Bergamo erzielte der Portugiese in der Schlussphase den Siegtreffer, auch beim 2:1 gegen den FC Villarreal rettete er sein Team in der Nachspielzeit. Am Dienstagabend hatte er bereits das 1:1 gemacht, bevor er in der Nachspielzeit erneut zum Helden wurde.

Rio Ferdinand warnt vor Manchester City

Ohne die Treffer seines vor der Saison zurückgekehrten Superstars stünde United in der Königsklasse mit zwei Punkten am Ende der Gruppe F. So liegt das Team von Ole Gunnar Solskjaer mit sieben Zählern weiter an der Spitze. Der umstrittene Norweger selbst bekommt so etwas Zeit zum Atmen.