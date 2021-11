Erling Haaland: Jahn Regensburg fragte bei heutigem BVB-Star an

Haaland-Gerüchte "Stacheln Lewandowski an"

Manchmal scheint es beinahe so, als wäre Erling Haaland sogar dem BVB schon entwachsen. Doch bekanntlich fängt jeder mal klein an.

Und so machte sich einst sogar der SSV Jahn Regensburg Hoffnungen auf den Super-Knipser! (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

„Wir scouten ja in Österreich. Wir hatten Haaland damals, als er nach Salzburg gewechselt ist, in einem seiner ersten Spiele gesehen“, erzählte Christian Keller, langjähriger Geschäftsführer des Zweitligisten in einem Interview mit der Mittelbayerischen Zeitung.