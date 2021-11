Anzeige

Fortnite in China bald nicht mehr verfügbar Fortnite in China bald nicht mehr verfügbar

Der Battle-Royale-Shooter hat im Reich der Mitte keine Zukunft. © Epic Games

Fortnite ist seit einigen Jahren eines der beliebtesten Spiele überhaupt und erfreut sich auf der ganzen Welt großer Beliebtheit. In China ist damit aber bald Schluss.

In China ticken die Uhren einfach etwas anders als in den meisten Ländern – das betrifft auch bereits seit einiger Zeit die Spielebranche. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass die wöchentliche Spielzeit für Minderjährige extrem beschränkt wurde. Trotzdem hat die Beziehung zwischen Fortnite und China bislang irgendwie funktioniert – Mitte November wird allerdings der Schlussstrich gezogen.

Fortnite: Kein Download mehr in China

Damit sich der beliebte Battle-Royale-Shooter überhaupt so lange in China halten durfte, musste Epic Games einige Abstriche machen. Das chinesische Internet-Unternehmen Tencent betrieb bislang eine Art Testversion von Fortnite, in der sich zahlreiche Dinge vom Original unterschieden haben. Darunter zählen beispielsweise veränderte Spielmechaniken, angepasste kosmetische Artikel sowie gänzlich gestrichene Inhalte.

In China war es unter anderem verboten, Totenköpfe oder Blut in Fortnite abzubilden. Darüber hinaus mussten chinesische Fans des Online-Shooters komplett auf Mikrotransaktionen verzichten. Wann die von Tencent betriebene Testversion genau auf dem Markt erschien, ist nicht bekannt. Vermutet wird allerdings der 23. April 2018, also erst während der fünften Season von Fortnite und damit deutlich später als in allen anderen Ländern.