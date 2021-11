FC Bayern: Jamal Musiala meist nur Ersatz - Nagelsmann verrät die Gründe

In Sekundenschnelle widmete er sich einem Einwechselspieler, dessen Betreten des Platzes in der 64. Minute mit dem lautesten Wechsel-Jubel begleitet wurde: Jamal Musiala. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Nagelsmann hatte vor dem Anpfiff angekündigt, den „Vielspielern“ im Heimspiel gegen die Portugiesen eine Pause geben zu wollen. Also die Chance für Musiala, sich mal wieder von Beginn an zu zeigen? Denkste!

Nagelsmann erklärt Musialas Reservistendasein

Musiala mit starker Tor-Quote für FC Bayern

Etwa im Defensiv-Verhalten, also im Spiel gegen den Ball. Doch wenn er das Runde am Fuß hat, passiert meistens was. Auch deshalb setzt ihn Nagelsmann als belebendes Joker-Element gerne von der Bank ein.

Musialas Quote: In bislang 15 Pflichtspielen (elf Einwechslungen) erzielte er vier Tore (zwei davon gegen Fünftligist Bremer SV) und lieferte vier Assists - und das in nur 511 Einsatzminuten in allen Wettbewerben zusammen.