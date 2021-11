Neue Spieler für G2 Esports

Im Netz finden sich vermehrt Berichte über mögliche Neuverpflichtungen von G2 Esports. So sollen Victor „Flakked“ Lirola (MAD Lions Madrid), Sergen „Broken Blade“ Celik (Schalke 04 Esports) und Raphael „Targamas“ Crabbe (Karmine Corp) die offenen Positionen des LEC-Rosters ausfüllen. Zuvor hatte CEO Carlos „ocelote“ Rodriguez in einem Video verkündet, man werde sich für die kommende Season von den Spielern Rekkles, Mikyx, Wunder sowie dem Coaching Staff um Fabian „GrabbZ“ Lohmann, Nelson und Co. trennen.

Quo Vadis G2 Esports?

Mit dem neuen Roster plant der LEC-Rekordmeister erneut den Angriff auf die Spitze der Liga. In der vergangenen Season schaffte es das Team weder den Spring- noch den Summer-Split zu gewinnen – zu wenig für das Selbstverständnis der Organisation. Das eSports-Unternehmen hatte zuvor den Abgang von Luka „Perkz“ Perkovic durch die Verpflichtung von Martin „Rekkles“ Larsson versucht zu kompensieren, jedoch blieb der erhoffte Erfolg aus. Am Ende sollte es zudem nicht für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft reichen.

Die League of Legends European Championship startet am 14. Januar 2022 in die neue Season. Zuvor findet am 6. November 2021 das Finale der laufenden World Championship zwischen DAMWON KIA und EDward Gaming statt.