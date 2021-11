"Der Richtige dafür": Schuster spricht sich für Xavi als Barca-Trainer aus

Schuster, der zwischen 1980 und 1988 für Barcelona gespielt und in dieser Zeit die Meisterschaft drei Mal den spanischen Pokal gewonnen hatte, wies auf die Zugkraft Xavis hin. „Barca braucht mehr als 40.000 Zuschauer wie zuletzt, beim Anblick des leeren Camp Nou wird mir anders. Allein Xavis Name würde es wieder besser füllen“, sagte Schuster. ( DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga )

Momentan, das betonte der Europameister von 1980, sei Barcelonas Kader "nicht gut genug, um vorn in der Liga mitzuspielen". Deswegen müsse man bei den Katalanen zunächst "das Messi-Syndrom abschütteln. Dann gnadenlos analysieren, was der aktuelle Kader hergibt, Jung und Alt auch spielerisch zusammenführen und den Spielern eine Spielweise geben die zu ihren Möglichkeiten passt - auch wenn diese bei den Fans, die feinstes Tiki Taka gewohnt waren, erst mal keine Jubel-Stürme auslöst", so Schuster.