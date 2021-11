„Kurz, aber hart“: Sprint-Queen Hinze freut sich auf die Champions League

Anzeige

Emma Hinze freut sich auf Fortsetzung der Bahnrad-Saison © AFP/SID/DENIS CHARLET

Für Emma Hinze geht die Bahnrad-Saison am Samstag in die Verlängerung, und die Sprint-Queen aus Cottbus freut sich auf die Fortsetzung. „Kurz, aber hart - das gefällt mir“, sagte Hinze vor dem Auftakt der neuen UCI Track Champions League bei Eurosport. „Es wird eine richtige Show mit vielen Lichteffekten und Musik“, kündigte Hinze vor den Rennen auf Mallorca an.

Die zweimalige Weltmeisterin von Roubaix trifft unter anderem auf Lea Friedrich (Dassow), die in Frankreich sogar drei Goldmedaillen gewann, darunter auch den Titel im Teamsprint mit Hinze. Ebenfalls am Start ist Olympiasiegerin Kelsey Mitchell (Kanada), gegen die Hinze bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sprint-Halbfinale verloren hatte, ehe sie sich in Roubaix revanchierte.

