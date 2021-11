FC Bayern: Robert Lewandowski über Erling Haaland als möglichen Nachfolger

Robert Lewandowski ist derzeit in der Form seines Lebens.

Da spielt es auch keine Rolle, dass er beim 5:2-Sieg des FC Bayern gegen Benfica Lissabon in der Champions League einen Elfmeter verschoss - schließlich schnürte er trotzdem einen Dreierpack. (NEWS: Lewandowski irres Jubiläum)

Lewandowski: Haaland „kann man nicht vergleichen“

„Da schaut man hin, aber er ist ein Dortmund-Spieler. 60 Tore in 60 Spielen. Da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure“, hatte der Sportvorstand gesagt.

Angesprochen auf seinen BVB-Konkurrenten, sagte Lewandowski bei Amazon Prime nach seiner erneuten Torgala: „Ich bin Lewandowski und denke an mich selbst. Ich bin viele Jahre älter, das kann man nicht vergleichen. Es ist klar, dass ein Verein an einem Spieler interessiert ist, der so viele Tore schießt. Für mich ist das aber nicht wichtig.“