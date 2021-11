Eishockey: China tritt beim Olympia-Turnier in Peking an

Gastgeber China tritt beim olympischen Eishockeyturnier an. Zuvor wurde ein Rückzug des sportlich chancenlosen Teams in Betracht gezogen.

Gastgeber China wird definitiv beim olympischen Eishockeyturnier 2022 in Peking an den Start gehen. Das wurde beim dreitägigen Council-Treffen des Weltverbandes IIHF in Zürich entschieden.