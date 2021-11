Baseball: Atlanta Braves holen erste World Series seit 26 Jahren

Die Braves siegten bei den Houston Astros in Spiel sechs mit 7:0 und holten damit den noch fehlenden Punkt in der Best-of-Seven-Serie.

"Wir haben lange auf eine Meisterschaft in dieser Stadt gewartet und ich bin froh, dass wir sie geliefert haben", sagte Atlantas First Baseman Freddie Freeman.

Atlanta Braves nach 1914 und 1957 wieder Champion

Die Erfolge in den Jahren 1914 und 1957 wurden allerdings gesammelt, als das Team noch in Boston bzw. in Milwaukee ansässig war. Houston, das auch 2019 im Finale gescheitert war, gewann die MLB-Meisterschaft zuletzt 2017.