Dominic Thiem spricht bei Toni und Felix Kroos über Federer, Nadal, Djokovic und Tennis-Zukunft

Dominic Thiem sieht die Zukunft des Tennis in Gefahr. Er setzt große Hoffnungen in Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev.

„Vor allem die ersten Matches gegen die großen Namen waren richtig schwierig. Du kennst sie aus dem Fernsehen, betest sie quasi an und willst dort hin, wo sie sind. Und dann dauert es gar nicht so lang und plötzlich stehst du ihnen gegenüber“, erzählte der 28-Jährige im Podcast „Einfach mal Luppen“ mit Toni und Felix Kroos.

Er fügte an: „Nach einer gewissen Zeit bin ich auch in diese Spiele reingegangen wie in jedes andere. Mit dem Ziel zu gewinnen. Dann war es auch eher egal, wer auf der anderen Seite steht“, so Thiem, der sich mittlerweile hat impfen lassen und sein Comeback plant.