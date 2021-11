Eishockey: Deutschland Cup und Olympia-Qualifikation der Frauen bei Magenta

Der Deutschland Cup der Eishockey-Herren und die Olympia-Qualifikation der Frauen stehen an. Fans können die beiden Turniere kostenlos schauen.

Männer- und Frauen-Eishockey in einer Konferenz: Die Telekom überträgt die zeitgleichen Turniere der Nationalmannschaften (11. bis 14. November) kostenfrei live.

Während die Frauen in Füssen gegen Österreich, Italien und Dänemark um das Ticket für die Olympischen Spiele in Peking kämpfen, testet Männer-Bundestrainer Toni Söderholm beim Deutschland Cup in Krefeld seine Kandidaten für die Winterspiele.