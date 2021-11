Darmstadt schenkt einkommensschwachen Menschen Dauerkarten

Darmstadt 98 verschenkt Dauerkarten an einkommensschwache Fans. Bereits vor der Corona-Pandemie hatte der Verein seine Anhänger beschenkt.

Darmstadt 98 versucht erneut mit einer besonderen Geste sozial benachteiligten Menschen einen Stadionbesuch in der 2. Fußball-Bundesliga zu ermöglichen.

Wie die Lilien am Dienstag mitteilten, verschenken Verein und Stadt in einer gemeinsamen Aktion Dauerkarten an einkommensschwache Menschen aus Darmstadt.