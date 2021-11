Tennis: Angelique Kerber beendet Saison und freut sich auf Urlaub

Nach dem Ende einer langen und turbulenten Tennissaison sehnt Angelique Kerber die freien Tage zur Entspannung herbei und will komplett abschalten.

„Ich freue mich, dass ich wirklich mal regenerieren und ausschlafen kann, keine Turniere und Verpflichtungen habe und die nächsten zwei bis drei Wochen einfach mal gar nichts mache“, sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nach dem Aus mit dem deutschen Team beim Billie Jean King Cup in Prag.

Konkrete Urlaubspläne habe sie allerdings noch nicht. „Ich denke, dass ich in den nächsten Tagen schaue, was ich mache - denn so lange Urlaub habe ich auch nicht“, sagte die 33-Jährige.