2. Liga: 1. FC Nürnberg – SV Werder Bremen (Freitag, 18:30 Uhr)

Bremen will im Spiel beim 1. FC Nürnberg nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Der Club musste sich am letzten Spieltag gegen den SV Darmstadt 98 mit 0:2 geschlagen geben. Das letzte Ligaspiel endete für den SV Werder Bremen mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den FC St. Pauli.