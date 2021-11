ATP-Turnier in Paris: Novak Djokovic besiegt Fucsovics beim Tennis-Comeback

Novak Djokovic feiert beim ATP-Masters in Paris ein erfolgreiches Comeback. Der Weltranglistenerste muss aber zeitweise ganz schön kämpfen.

Fast zwei Monate nach seiner Final-Niederlage bei den US Open hat Tennis-Superstar Novak Djokovic (34) beim ATP-Masters in Paris ein erfolgreiches Comeback hingelegt.

Der Weltranglistenerste gewann am Dienstag gegen den Ungarn Marton Fucsovics sein Auftaktmatch in Runde zwei mit etwas Mühe 6:2, 4:6, 6:3.

Djokovic bestritt sein US-Open-Finale kein Match

Mitte September hatte Djokovic in New York das Endspiel gegen den Russen Daniil Medvedev glatt in drei Sätzen verloren. Seither bestritt er kein Match.