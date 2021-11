Neben Bayern auch Juve weiter - Ronaldo rettet ManUnited Punkt

Neben Bayern München ist auch Juventus Turin vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Der italienische Fußball-Rekordmeister setzte sich am Dienstagabend vor eigenem Publikum 4:2 (1:1) gegen Zenit St. Petersburg durch und ist in Gruppe H nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.

Titelverteidiger FC Chelsea und Thomas Tuchel haben den Einzug in die K.o.-Phase nach dem 1:0 (0:0) beim schwedischen Meister Malmö FF 1:0 (0:0) zudem vor Augen - und der FC Barcelona atmet auf. Im zweiten Spiel unter Interimscoach Sergi Barjuan mühten sich die Katalanen um Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen zu einem 1:0 (0:0) bei Dynamo Kiew und sind in der Bayern-Gruppe Zweiter hinter den Münchnern.

Der kriselnde englische Rekordmeister Manchester United wendete dank des 138. und 139. Königsklassen-Treffers von Cristiano Ronaldo beim 2:2 (1:1) bei Atalanta Bergamo einen Rückschlag ab. Das Team des in der Kritik stehenden Teammanagers Ole Gunnar Solskjaer ist nun Tabellenzweiter in Gruppe F, die von Europa-League-Sieger FC Villarreal nach einem 2:0 (1:0) gegen die von Ex-Schalke-Coach David Wagner trainierten Young Boys Bern angeführt wird.

Während Top-Talent Ansu Fati (70.) den FC Barcelona um den zurückgekehrten Ex-Dortmunder Ousmane Dembele in einem zähen Duell mit Kiew nach der Pause erlöste, war in Bergamo Ronaldo die Lebensversicherung Manchesters: In seinem 180. CL-Spiel traf er kurz vor der Pause (45.+1) sowie in der Nachspielzeit (90.+1).