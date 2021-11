Dank Jubilar Lewandowski: Bayern stürmen mit Nagelsmann ins Achtelfinale

Viertes Spiel, viertes Statement: Angeführt vom überragenden Jubilar und Dreierpacker Robert Lewandowski ist der FC Bayern München bei der Rückkehr von Trainer Julian Nagelsmann locker ins Champions-League-Achtelfinale spaziert. Der deutsche Rekordmeister gewann gegen Benfica Lissabon souverän mit 5:2 (2:1) und steht damit zum neunten Mal bereits nach dem vierten Gruppenspiel in der Runde der letzten 16.

Weltfußballer Lewandowski brachte die Bayern in seinem 100. Spiel in der Königsklasse in Führung (26.), bereitete kurz darauf den Hackentrick-Treffer von Serge Gnabry (32.) vor und schnürte später mit zwei Lupfern (61., 84.) einen Dreierpack. Der Pole erzielte gegen Benfica seine Champions-League-Tore 79 bis 81.