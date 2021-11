FC Bayern: Fehlschuss von Lewandowski sorgt für Novum bei Jubiläum

Im Champions-League-Spiel schob der Torjäger des FC Bayern den Ball Gäste-Keeper Odysseas Vlachodimos in die Arme. Ein kläglich verschossener Strafstoß, der so gar nicht zur Statistik von Lewandowski passt.

Fast perfekte Statistik leidet

Eine fast perfekte Statistik litt also in der Königsklasse. Lewandowski verschoss den Handelfmeter beim Stand von 2:1 für die Bayern. Das 1:0 hatte er per Kopf besorgt. Nach dem Fehlschuss zeigte er eine gute Reaktion: Der Torjäger erzielte das 4:1 der Münchner per sehenswertem Chip.