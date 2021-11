Champions League:- Bayern gegen Benfica, Wolfsburg gegen Salzburg - die Stimmen zum Spiel

Der 39-Jährige siegte mit dem VfL Wolfsburg auch bei seinem Debüt in der Champions League. Die Niedersachsen schlugen den FC Salzburg mit 2:1 und sind damit wieder mitten im Geschäft um das Weiterkommen. Am Abend spielt zudem der FC Bayern München gegen Benfica Lissabon. ( Champions League: FC Bayern - Benfica Lissabon, jetzt im LIVETICKER )

„Es war ein sehr, sehr intensives Spiel von beiden Seiten. Dass wir es ziehen konnten, ist für die Gruppenkonstellation wichtig und genauso für unsere grundsätzliche Überzeugung. Darüber freue ich mich riesig, allerdings darf man auch nicht weglügen, dass wir nach dem 1:0, was extrem stark herausgespielt war, nicht gut waren. Bis zum Ausgleich fand ich uns im Defensivverhalten zu zögerlich. Anschließend waren wir dann wieder besser im Spiel. Dennoch gab es Momente, in denen die Partie auch in die andere Richtung hätte kippen können. Wie wir mit dem Ball gespielt haben, war aus meiner Sicht noch ausbaufähig. Was aber bleibt: Ein extrem ausgeglichenes Spiel konnten wir gegen einen sehr starken Gegner gewinnen. Die Intensität, die Leidenschaft und das Verteidigen – das war insgesamt alles sehr gut. Darauf lässt sich aufbauen.“