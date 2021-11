Arminia Bielefeld, Fürth, Newcastle und Norwich City: Europas Sieglos-Teams

Greuther Fürth und Arminia Bielefeld sind weiter sieglos. Doch auch in anderen Top-Ligen gibt es Teams, die noch kein Spiel gewonnen haben. SPORT1 zeigt die Krisen-Klubs in Europa.

Das Kleeblatt wartet auf den ersten Bundesliga-Sieg der Saison und sogar den ersten Heimsieg in der Bundesliga überhaupt. Neben Fürth ist auch Arminia Bielefeld sieglos in dieser Spielzeit.

In Europas Top-5-Ligen kriselt es auch bei fünf weiteren Mannschaften gewaltig, die ebenfalls auf ihren ersten Sieg warten.

Greuther Fürth

Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld steht nach zehn Spielen in der Bundesliga mit fünf Punkten auf Platz 17.

Hauptproblem ist bei den Arminen die Chancenverwertung. Mit nur sechs Toren in zehn Spielen stellt das Team den schlechtesten Sturm der Liga. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Newcastle United

Der Klub aus Newcastle ist seit einigen Wochen täglich in den Schlagzeilen.

Die Übernahme wurde in Newcastle von vielen Fans trotzdem gefeiert, was an dem Geldsegen liegen dürfte, der den Klub erwartet. Liverpools Trainer Jürgen Klopp erklärte bereits, dass er glaube, dass United eine Supermacht des Fußballs werden könnte.