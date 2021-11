NBA: Boston Celtics von Schröder in Krise, Smart zählt Tatum und Brown an

Nach dem Fehlstart der Boston Celtics zählt Marcus Smart die beiden Stars Jaylen Brown und Jayson Tatum an. Der Point Guard fordert mehr Cleverness von den beiden Topscorern.

Smart: Brown und Tatum müssen mehr passen!

„Jedes Team weiß, dass wir über Jayson und Jaylen gehen. Jedes Team ist darauf programmiert, sie zu stoppen. Jede Mannschaft will sie dazu zwingen, den Ball zu passen. Sie wollen den Ball nicht passen“, erklärte Smart. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Der Guard fügte vielsagend an: „Das ist etwas, dass sie lernen werden. Sie lernen noch. Wir sind stolz auf die Fortschritte, die sie machen - aber sie müssen noch einmal einen Schritt machen und Wege finden, sich nicht nur selbst Würfe zu erarbeiten, sondern auch für andere Spieler in diesem Team. Das wird ihnen am Ende auch helfen.“