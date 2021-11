Champions League: VfL Wolfsburg besiegt RB Salzburg mit Florian Kohfeldt

So coachte Kohfeldt Wolfsburg zum Erfolg

Der VfL Wolfsburg fährt den ersten Champions-League-Sieg ein und hofft wieder aufs Achtelfinale. Für Neu-Trainer Florian Kohfeldt ist es ein gelungenes Debüt in der Königsklasse.

Der VfL Wolfsburg hat unter den Augen von Bundestrainer Hansi Flick den ersten Champions-League-Sieg in dieser Saison eingefahren und hat sich die Hoffnungen aufs Achtelfinale bewahrt.

Bei seinem ersten Einsatz in der Königsklasse feierte Wolfsburgs neuer Cheftrainer Florian Kohfeldt im Duell gegen Spitzenreiter RB Salzburg mit einem 2:1-Sieg gleich den ersten Dreier.

„Das war ein toller Abend“, schwärmte Kohfeldt mit einem breiten Grinsen am DAZN -Mikrofon und versicherte, dass er vor allem „Freude“ empfinde: „Weil es für den Wettbewerb unglaublich wichtig war, wir haben die Gruppe wieder aufgemacht.“ Dank des ersten Erfolgs und nun fünf Punkten auf dem Konto darf der VfL wieder auf das Überwintern in Europa hoffen.

Die Wölfe legten eine Blitzstart hin und trafen bereits in der 4. Minute durch Ridle Baku.

Nmecha erlöst den VfL

Lukas Nmecha, der neben Wout Weghorst den Sturm der Wölfe bildete, brachte die Gastgeber mit einem Schuss in den rechten Winkel in der 60. Minute zurück auf die Erfolgsstraße. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Vor dem Duell zwischen dem FC Sevilla und OSC Lille ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) steht Wolfsburg in der Tabelle mit 5 Punkten hinter Salzburg auf Platz zwei.

Die Partie hätte für die Platzherren beinahe mit einer bösen Überraschung begonnen. Nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft tauchte Salzburgs Topstürmer Karim Adeyemi nach nur 70 Sekunden frei vor VfL-Torhüter Koen Casteels auf, schob den Ball aber am linken Torpfosten vorbei.

Nach dieser Schrecksekunde gingen die Platzherren konzentrierter zu Werke. Kohfeldt hatte sich dafür entschieden, Wout Weghorst nach seiner Corona-Erkrankung direkt wieder für die Startformation an der Seite von Lukas Nmecha zu nominieren.

Dennoch übernahmen die Gäste zunächst die Spielkontrolle, ohne jedoch wirklich für Torgefahr sorgen zu können. Kohfeldt, normalerweise in der Coaching Zone im Trainingsanzug unterwegs, hatte zumindest, wie in der Königsklasse üblich, die Sportjacke bei seiner Premiere in der Champions League durch ein Sakko ersetzt.