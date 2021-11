Trunkenheit am Steuer? NFL-Profi Ruggs in tödlichen Verkehrsunfall verwickelt

Anzeige

Henry Ruggs stand beim Unfall wohl unter Alkoholeinfluss © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/CHRIS UNGER

SID

NFL-Profi Henry Ruggs III von den Las Vegas Raiders ist am Dienstag in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen.

NFL-Profi Henry Ruggs III von den Las Vegas Raiders ist am Dienstag in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Nach Polizeiangaben kollidierte der offenbar unter Alkoholeinfluss stehende 22-Jährige in Las Vegas mit seinem Chevrolet mit einem Toyota, der nach dem Zusammenstoß in Flammen aufging.

Der Toyota-Fahrer starb noch an der Unfallstelle, Ruggs wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei Eintreffen der Beamten habe der NFL-Profi "Anzeichen von Beeinträchtigung" gezeigt. Ruggs werde "wegen Trunkenheit am Steuer mit Todesfolge angeklagt", teilte die Las Vegas Metro Police Department mit.

