Anzeige

Borussia Dortmund: Bradley Fink trumpft in U19 auf - Das ist der Plan von Marco Rose Das ist Roses Plan mit Bradley Fink

Erstes Bundesliga-Tor! Kann er Haaland ersetzen?

SPORT1

Mit Bradley Fink steht beim BVB das nächste Top-Talent in den Startlöchern. Was den Youngster so besonders macht und was Marco Rose für Pläne mit ihm hat, erfahrt ihr im SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“.

Er ist genauso gut wie Erling Haaland! (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zumindest, wenn man die jüngsten Statistiken heranzieht. BVB-Talent Bradley Fink kommt in dieser Saison bereits auf 18 Treffer in 14 Pflichtspielen. Damit trifft der 18 Jahre alte Schweizer im Schnitt genauso häufig wie Haaland (1,3 mal pro Spiel). Zum Vergleich: Der aktuell verletzte Dortmunder Super-Star liegt bei 13 Treffern in zehn Spielen.

Anzeige

Kann Bradley Fink schon Bundesliga?

Sofort werden die Rufe im schwarz-gelben Fan-Lager laut: Fink ist doch einer für ganz oben!

Am vergangenen Samstag führte der Nachwuchs-Angreifer die U19-Bundesligamannschaft zum 1:0-Sieg beim 1. FC Köln. Fink übernahm Verantwortung und traf entschlossen vom Punkt. Am Mittwoch möchte der Torjäger im Rückspiel der Uefa Youth League gegen Ajax Amsterdam einmal mehr für Furore sorgen. Das Hinspiel in Amsterdam (5:1) entschied er bereits im Alleingang mit zwei Toren und einer Vorlage. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Wie weit ist Bradley Fink wirklich? Ist er schon bereit für die Bundesliga? Darüber sprechen die Reporter Patrick Berger und Oliver Müller in Folge 6 des neuen SPORT1 Podcast „Die Dortmund-Woche“. „Der Junge ist richtig gut“, findet Müller, „weil er vielversprechende Leistungen zeigt. Der 1. FC Köln war interessiert an ihm und hat einen Korb vom BVB bekommen.“

Berger erzählt: „Bei Bradley Fink merkt man, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt klick gemacht hat. Vor einem Jahr war er in einer schwierigen Situation. Es ging nicht richtig nach vorne. In dieser Phase waren Otto Addo (Talente-Trainer) und Mike Tullberg (U19-Trainer) sehr wichtig, weil sie ehrlich mit dem Spieler umgegangen sind und gesagt haben: Du musst an diesen und jenen Punkten hart arbeiten.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Fink arbeitet hart für Profi-Debüt

So habe Fink die Corona-Pandemie mit einem Athletiktrainer genutzt, seine Ernährung umgestellt, rund sieben Kilo Körpergewicht verloren und gleichzeitig Muskelmasse aufgebaut. Mittlerweile ist Fink voll im Saft und schießt Tore am Fließband.

undefined

Anzeige

Im Sommer 2019 war er als damals 16-Jähriger aus Luzern nach Dortmund gewechselt, entschied sich gegen Offerten von Espanyol Barcelona und AS Roma. Intern wurde der 1,93-Meter-Hüne zunächst als guter Nachwuchsspieler, nicht aber als Top-Talent eingestuft. In der Anfangszeit wurde er von seiner Mutter, einer gebürtigen Engländerin, begleitet. Mittlerweile ist er aus dem Campus ausgezogen.

In Dortmund fühlt er sich richtig wohl, sein Vertrag mit dem BVB geht noch bis 2023. Wie BVB-Coach Marco Rose und die sportliche Leitung jetzt mit dem U19-Knipser planen, hört Ihr im neuen SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“. Ein Muss für alle BVB-Fans!

Im neuen Podcast „Die Dortmund-Woche“ sprechen SPORT1 Chefreporter Patrick Berger und SPORT1 Reporter Oliver Müller über die aktuellen Themen bei Borussia Dortmund. In Folge 6 geht es unter anderem um den heißen Transfer-Poker um Salzburg-Talent Karim Adeyemi. Wie weit die Verhandlungen mit dem BVB sind und welche Vereine noch im Rennen sind. Außerdem: In welchem Kleinwagen Tor-Held Steffen Tigges damals zur Vertragsunterschrift erschien, wie weit U19-Bomber Bradley Fink wirklich ist und was die Gründe für die Krise von Jadon Sancho bei Manchester United sind. Der SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ ist ab sofort immer dienstags auf podcast.sport1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: