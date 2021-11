NFL: Malik Harrison von Baltimore Ravens vor Club in Cleveland angeschossen

Malik Harrison von den Baltimore Ravens wird vor einem Nachtclub in Cleveland angeschossen. Die Kugel trifft den Inside Linebacker in der Wade, sein Coach äußert sich zu seinem Gesundheitszustand.

Inside Linebacker Malik Harrison wurde nach Angaben der örtlichen Polizei in der Nacht zum Sonntag vor einem Nachtclub in Cleveland angeschossen. Die Kugel traf den 23-Jährigen in der linken Wade, lebensbedrohlich ist die Verletzung nicht.