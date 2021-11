BVB: Erling Haaland bis Jahresende mit Muskelfaserriss raus?

BVB: Haaland erst nächstes Jahr zurück?

Zunächst wird Haaland seine Reha in Dortmund fortsetzen und in dieser Woche vorsichtig ins Lauftraining einsteigen. Zudem stehen Übungen im Kraftraum an. Schüsse und Sprints sind bisher nicht möglich.

Haaland-Reha im Ausland möglich

Der BVB ist zudem in ständigem Austausch mit Haalands Management. Es ist durchaus nach SPORT1 -Informationen möglich, dass der Norweger Mitte des Monats die Reha ins Ausland verlegt. Zuletzt hatte er bei Verletzungen in Marbella oder Katar trainiert.

Angesprochen auf die Problematik sagte BVB-Trainer Marco Rose am Dienstag bei der Pressekonferenz vor dem Ajax-Spiel: „Das liegt nicht am Training, nicht an der Belastungssteuerung, an keinem Physio oder Arzt – das sind individuelle Fälle. Es gibt kein klares Muster. Wir machen keine riesigen Fehler.“