Champions League heute: VfL Wolfsburg - FC Salzburg, LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Premierenerfolg ist eingefahren, ein siegreiches Debüt in der Champions League das nächste Ziel: Florian Kohfeldt geht seinen Einstand in der Volkswagen-Arena am Dienstag gegen den FC Salzburg offensiv an. Und dabei lässt sich der neue Trainer des VfL Wolfsburg beim Wort nehmen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)