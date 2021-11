WWE vs. AEW: Darum stach SmackDown Rampage diesmal aus

Am vergangenen Freitag gab es in den USA nun erneut einen Zweikampf zwischen WWE Friday SmackDown und AEW Rampage, der unter ähnlichen, allerdings nicht identischen Bedingungen lief.

WWE knackt die Millionen-Marke - auch ohne Roman Reigns

Wie erwartet lockte WWE einmal mehr deutlich mehr Gesamtzuschauer an (1,032 Millionen : 623.000), auch in der werberelevanten „demo“ der 18- bis 49-Jährigen war SmackDown diesmal vorn (0,29 zu 0,25).

Mit den Ratings dürften beiden Ligen zufrieden sein, gerade vor dem Hintergrund der Blockbuster-Konkurrenz durch das Baseball-Finale. WWE erzielte das bisher beste Rating aller SmackDown-Shows, die in diesem und vergangenen Jahr wegen der World Series weichen mussten. Besonders bemerkenswert ist das auch, weil bei der Show Roman Reigns und Brock Lesnar und damit beide Protagonisten der aktuellen Hauptfehde der Show fehlten - stattdessen besetzten ein Auftritt von Damenchampion Charlotte Flair und ein Match von Reigns‘ Neffen Jimmy und Jey Uso gegen The New Day die Schlüsselsegmente am Anfang und Ende der Show.