BVB will dominant sein: „Vielleicht auch mal ein kleines Foul“

Borussia Dortmund sinnt in der Champions League gegen Ajax Amsterdam auf Revanche für die 0:4-Demütigung vor zwei Wochen.

Borussia Dortmund sinnt in der Champions League gegen Ajax Amsterdam auf Revanche für die 0:4-Demütigung vor zwei Wochen. „Wir wollen ein deutlich besseres Spiel hinlegen und von Beginn an zeigen, dass wir gewinnen wollen“, sagte Abwehrchef Mats Hummels vor dem Heimspiel gegen den niederländischen Rekordmeister am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).