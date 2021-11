BVB: PK mit Mats Hummels und Marco Rose vor Ajax Amsterdam

Mats Hummels will mit dem BVB in das Achtelfinale der Champions League © Imago

Gelingt dem BVB gegen Ajax die Revanche für das 0:4 im Hinspiel? So wollen Mats Hummels und Marco Rose die Wiedergutmachung angehen. Die PK im Liveticker.

Der BVB kann einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen!

Mit einem Sieg im Rückspiel gegen Ajax Amsterdam würde die Tür zur nächsten Runde weit aufstehen.

Nun will der BVB Revanche für die Pleite nehmen.

+++ SPORT1-Nachfrage: BVB zu offensiv ausgerichtet? +++

Hummels: „Beton anrühren hat man diese Saison noch nicht so oft gesehen diese Saison. Wir versuchen morgen sehr gut zu verteidigen und gut nach vorne zu spielen. Dann hat sich das erledigt.“

+++ Baldiges DFB-Comeback für Hummels? +++

Hummels: „Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich versuche einfach, hier so gut es geht zu spielen und micbn in einen noch besseren Zustand zu bringen. Ich bin da, wenn ich gebraucht werde.“

+++ Rose über die Auswirkungen des Hinspiels +++

+++ Ist Antony der entscheidende Mann bei Ajax? +++

+++ Ist die Dreierkette besser als die Viererkette +++

Rose: „Ich persönlich habe nie Verunsicherung gespürt. Wir haben einfach darauf reagiert, was uns an Personal zur Verfügung stand. Das hat gut funktioniert mit spielstarken Innenverteidigern.

+++ So will Rose Ajax schlagen +++

Rose: „Man weiß, was auf einen zurollt. Man muss wohl mal einen Angriff dann auch mal durch ein kleines Foul stoppen. Anspruch sollte sein, den Ball sauber zu gewinnen. Aber Fußball ist ein Zweikampfsport. Gegen Ajax geht es darum, dass man gegen eine spielstarke Mannschaft antrittst. Man muss es ertragen, dass sie ein paar Minuten den Ball haben. Wir müssen mutiger spielen. Wenn wir den Ball haben, können sie uns aber nicht wehtun.“

+++ Hummels über seine Knieprobleme +++

Hummels: „Es geht in die richtige Richtung. Ich habe alle Spiele zuletzt gemacht. Ich musste zuletzt mal raus, aber es war die klassische Belastungssteuerung. Ich habe bei der Fitness einen Sprung gemacht.“

+++ So ist der Plan bei Zagadou +++

Rose: „Er hat in der U23 gespielt und möchte auch noch einmal wohl gerne dort spielen. Er hat dort 60 Minuten gespielt und fühlt sich gut. Er kann schon eine Option sein wenn Mats seine zwei Kopfballtore gemacht hat und eine Pause braucht.“

+++ Rose zum Personal +++

+++ Hummels über Hinspiel-Pleite +++

Hummels: „Wir wollen logischwerweise von Anfang an zeigen, dass wir dieses mal gewinnen wollen und dominant auftreten wollen. Der Gegner soll nicht so oft so leicht den Ball bekommen. Aus dem Hinspiel können wir viel ziehen und wir werden ein anderes Gesicht zeigen.“