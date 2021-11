Handball: Johannes Golla ist neuer DHB-Kapitän - Nachfolger von Uwe Gensheimer

„Johannes Golla ist eine Konstante in Abwehr und Angriff. Und uns ist wichtig, dass ein Kapitän beides spielt“, begründete Gislason seine Entscheidung, die er der deutschen Mannschaft im Rahmen des aktuellen Lehrgangs in Düsseldorf mitteilte. ( NEWS: Alle wichtigen Infos zum Handball )

Golla wird das deutsche Team erstmals am kommenden Freitag, seinem 24. Geburtstag, in Luxemburg beim Länderspiel gegen Portugal auf das Feld führen.

„Ich bin dankbar für das Vertrauen. Dieses Amt übernehmen zu dürfen, ist eine riesige Ehre“, sagte Golla. Der Kreisläufer kam bisher in 31 Länderspielen zum Einsatz, in denen er 84 Tore erzielte. Vorgänger Gensheimer hatte seine Laufbahn im DHB-Dress nach den Olympischen Spielen in Tokio nach knapp 16 Jahren beendet.