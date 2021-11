PSG-Star Messi fällt in Leipzig aus

RB Leipzig hat beim Champions-League-Duell gegen das Starensemble von Paris St. Germain eine Sorge weniger. Superstar Lionel Messi fällt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aufgrund von Oberschenkelproblemen und Knieschmerzen aus. Im Hinspiel (3:2) hatte Messi zwei Treffer erzielt. Auch der italienische Europameister Marco Verratti (Hüftverletzung) reist nicht mit nach Leipzig. Dies teilte PSG am Dienstag mit.

Im Gegenzug kehrt Kylian Mbappe zurück in den Kader der Franzosen. Der Weltmeister war am Freitag beim 2:1-Sieg gegen Meister OSC Lille wegen einer HNO-Infektion nicht dabei. Paris steht sowohl in der heimischen Liga als auch in der Gruppe A der Königsklasse an der Tabellenspitze. Die punktlosen Leipziger hätten bei einer weiteren Niederlage das Achtelfinale bereits verpasst.