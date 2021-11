Jude Bellingham zum FC Liverpool? BVB-Star löscht Tweet

Die Zukunft von Jude Bellingham sorgt für immer neue Gerüchte - vor allem in England. Der BVB-Youngster reagiert kurios.

„Ich denke, ich habe es aus verlässlicher Quelle erfahren. Ich kann nicht sagen, woher ich es gehört habe, aber offensichtlich hat er schon gesagt, dass es ihn nach Liverpool ziehen wird“, sagte Hignett, der Ende der 1980er-Jahre in der Jugend selbst für die Reds gespielt hatte, bei der BBC .

Bellingham vom BVB zum FC Liverpool?

Ob der Wechsel schon im Winter oder erst am Saisonende über die Bühne gehen werde, sei noch nicht endgültig geklärt, erklärte Hignett, aber der Transfer sei „so gut wie sicher“. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Bei Bellingham selbst sorgte das Gerücht am Montag jedoch offenbar eher für Belustigung: Auf dem Twitter-Account des BVB-Profis war am Abend kurzzeitig ein Post zu sehen, in dem auf einen Tweet zu den Liverpool-Spekulationen Bezug genommen wurde - garniert mit einem GIF, auf dem ein lachender Bellingham zu sehen war.