Trotz kurzer Nacht nach "tollem Fight": DTB-Frauen wollen Halbfinal-Chance wahren

Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Tschechien stand der Mannschaft eine kurze Nacht bevor, wie Kapitän Rainer Schüttler kurz vor ein Uhr am Dienstagmorgen berichtete. „Wir müssen noch was essen, Behandlungen machen - vor drei Uhr sind wir sicher nicht im Bett“, sagte er: „Und um halb zehn/zehn treffen wir uns mit dem Team zum Frühstück. Das ist nicht so einfach.“

Das deutsche Team muss hoffen

Um in Gruppe D die Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug am Leben zu halten, ist ein Sieg gegen die Schweiz um Olympiasiegerin Belinda Bencic bereits Pflicht. Aber selbst dann müsste das von Angelique Kerber angeführte deutsche Team auf einen Ausrutscher der Tschechinnen gegen die Schweiz am Donnerstag hoffen, denn nur die Gewinner der vier Dreiergruppen ziehen in die Vorschlussrunde am Freitag ein.