Sophia Thomalla mit süßer Liebeserklärung an Alexander Zverev

Alexander Zverev jubelt in Wien gemeinsam mit seiner neuen Freundin Sophia Thomalla über seinen fünften Turniersieg des Jahres. Die TV-Moderatorin wendet sich auf Instagram jetzt direkt an ihren neuen Freund.

Dabei erstmals in der Öffentlichkeit an seiner Seite: seine neue Freundin Sophia Thomalla. Die TV-Moderatorin drückte dem 24-Jährigen in der Box die Daumen und feierte mit ihrem Alex nach dem Sieg ausgelassen auf dem Platz.

Zverev selbst hatte sich nach dem Triumph am Sonntag bei seiner Siegesrede schon direkt an seine Liebste gewendet: „Sophia! Danke, dass du an meiner Seite bist seit neuerdings. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen. Noch zehn Jahre oder so musst du es mit mir auf der Tour aushalten.“