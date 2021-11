NBA: Franz Wagner explodiert für Bestwert bei Orlando Magic, Schröder verliert mit Celtics

Rookie Wagner von den Orlando Magic hat beim 115:97 gegen die Minnesota Timberwolves einen neuen Bestwert in seiner noch jungen NBA-Karriere aufgestellt.

Nächste Niederlage für Schröder und Celtics

Gegen die Chicago Bulls musste das zumindest als Mitfavorit im Osten gestartete Boston durch das 114:128 bereits die 5. Pleite hinnehmen (die 3. in Serie) und belegt in der Eastern Conference nur den 12. Rang. Chicago (6-1) führt die Tabelle dagegen an.