Champions League live: Fantalk mit Basler, Neururer, Bayern und dem BVB

Neururer in Rage: Das macht Nagelsmann doch nicht aus dem Hotel!

Mario Basler und Olaf Thon sind zum Spiel des FC Bayern gegen Benfica im Fantalk auf SPORT1 zu Gast. Am Mittwoch übernehmen dann Peter Neururer und Co., wenn der BVB gegen Ajax antritt.

Das Erfolgsformat „Fantalk“ begleitet die UEFA Champions League auch am 4. Spieltag: SPORT1 zeigt am Dienstag und Mittwoch jeweils live ab 20:15 Uhr eine neue Ausgabe aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.