Oliver Ruhnert erklärt was Union Berlin so erfolgreich macht

Für den Verein sind die Spiele gegen die Bayern noch längst nicht alltäglich und so können selbst deutliche Niederlagen zu Festtagen werden. „Natürlich bist du am Tag danach enttäuscht, aber wenn wir in der ersten Liga spielen und gegen Bayern München verlieren, ist das toll“, beschrieb Unions Geschäftsführer-Sport Oliver Ruhnert die aktuelle Gefühlslage im STAHLWERK Doppelpass auf Sport1 .

Nach der Wiedervereinigung versuchte der Verein aus dem Osten Berlins zunächst jahrelang in die 2. Liga aufzusteigen. Zur Saison 2001/2002 war es dann so weit. Doch in der dritten Saison ging es 2003/2004 wieder zurück in die 3. Liga. Erst zur Saison 2009/10 gelang die erneute Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse. Dort etablierte Union sich in der Folge im Mittelfeld, für mehr reichte es aber über Jahre nicht.