3. Liga: Osnabrück springt auf Aufstiegsplatz

Der VfL Osnabrück ist in der 3. Fußball-Liga auf einen Aufstiegsplatz gesprungen.

Maurice Trapp (23.) brachte die Gäste vor 5224 Zuschauern im Sportpark in Lotte per Kopf nach einem Eckball in Führung, Sebastian Klaas erhöhte nur wenige Minuten später (35.). Verls Cyrill Akono gelang im zweiten Durchgang lediglich noch der Anschlusstreffer (70.).