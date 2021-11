Fußball, Frauen-Pokal: Titelverteidiger Wolfsburg steht im Viertelfinale

Der Titelverteidiger gewann am Montagabend zum Abschluss der Achtelfinals beim SC Freiburg souverän mit 3:0 (2:0). Das Viertelfinale wird am Sonntag ausgelost, auch Meister und Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München ist noch im Wettbewerb vertreten.

Das Viertelfinale wird am 1. und 2. März 2022 ausgespielt. Das Endspiel steigt am 28. Mai erneut in Köln, schon seit 2010 wird der Frauen-Pokal in der Domstadt vergeben.