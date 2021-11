Serie A: Diego Simeones Sohn mischt Italien auf

Es ist die 14. Spielminute, im Spiel gegen Serien-Meister Juventus Turin zieht Giovanni Simeone aus rund 20 Metern ab und schlenzt den Ball zu seinem achten Saisontor vorbei an Torwart Wojciech Szczesny in den Winkel.

Simeones schwerer Start bei den Profis

1995 kommt Giovanni Pablo Simeone Baldini, so sein voller Name, in Madrid zur Welt. Sein Vater Diego steht zu dieser Zeit bei Atlético Madrid unter Vertrag.

Doch der richtige Durchbruch in Argentinien bleibt Giovanni Simeone verwehrt. Also verlässt er nach nur 27 Einsätzen in drei Jahren River Plate, erst per Leihe und anschließend dauerhaft in Richtung Italien.