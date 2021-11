BVB: Was Gregor Kobel nervt - und wieso Dortmund eine "andere Dimension ist"

Doch 15 Gegentore nach zehn Partien sind für einen Bundesliga-Spitzenklub zu viel - das sieht auch BVB-Keeper Gregor Kobel so. ( Gregor Kobel im SPORT1 Podcast „Die Dortmund-Woche“ )

Was ihn aber wirklich ärgert, ist eine kuriose Begebenheit, wie der 23-Jährige mit einem Augenzwinkern verriet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kobel: BVB „eine andere Dimension“

Für Kobel, der erst im Sommer vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund gewechselt war und in der Bundesliga zuvor bei Hoffenheim und Augsburg spielte, ist der BVB jedenfalls „eine andere Dimension“ als seine bisherigen Klubs: „Ich bin nun in einem Top-10-Verein der Fußballwelt.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Daher wird er bei der bisherigen Saisonbilanz auch nicht euphorisch: „Es ist okay. Wir hätten noch öfter gewinnen können, haben einige Punkte liegen lassen. Aber wir sind in der Bundesliga vorne mit dabei, sind in der Champions League insgesamt gut unterwegs und im DFB-Pokal mit dabei.“