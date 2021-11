Tennis: Rafael Nadal peilt Comeback im Dezember an

Rafael Nadal will noch 2021 sein Comeback nach langer Verletzungspause geben. Der Spanier peilt zudem eine Teilnahme bei den Australian Open an.

„Mein Plan ist es, im Dezember in Abu Dhabi zu spielen, dann ein Turnier vor Australien und dann die Australian Open“, sagte der Grand-Slam-Rekordchampion aus Spanien am Montag am Rande einer Sponsorenveranstaltung in Paris: „Das ist mein Ziel. Wir arbeiten hart daran, es zu verwirklichen.“