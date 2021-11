RB Leipzig beging bei Nagelsmann und Sabitzer Fehler - Holtkamp-Kolumne

RB Leipzig kommt nicht in Tritt, weshalb der Druck auf Jesse Marsch wächst. Dieser hat nach einigen Fehlern im Sommer eine undankbare Aufgabe, findet SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

Übernehme einen Champions League-Klub, der sich zuletzt jedes Jahr verbessert hat (und den klaren Anspruch lebt, dies auch weiter zu tun), der mit Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté und Marcel Sabitzer aber drei gesetzte Leistungsträger abgegeben hat und dessen Trainer, den du nun beerbst, so ziemlich der inhaltlich stärkste und noch dazu beliebteste Vorgänger ist, den man sich wohl vorstellen kann.

Ist doch logisch: Marsch, noch nie zuvor Cheftrainer in der Bundesliga, nahm das Leipziger Angebot an. Die Chancen, eine gute Saison zu spielen, waren ja komplett gegeben. Und sind es auch immer noch.

RB in allen Bereichen herausragend aufgestellt

Rasenball, das muss man attestieren, ist in allen Bereichen herausragend aufgestellt, überall arbeiten Experten, auch der Spielerkader ist so ziemlich das Beste, was die Bundesliga zu bieten hat.