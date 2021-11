Tennis, Billie Jean King Cup: Frankreich mit überraschender Auftaktniederlage

Die französischen Tennis Frauen mussten sich am Montag in Gruppe A Underdog Kanada, der ohne US-Open-Finalistin Leylah Fernandez beim Finalturnier in Prag antritt, mit 1:2 geschlagen geben. Das entscheidende Doppel verloren Alize Cornet/Clara Burel gegen Gabriela Dabrowski/Rebecca Marino mit 3:6, 6:7 (6:8).

Das deutsche Team um Angelique Kerber trifft in Gruppe D am Montagabend auf Gastgeber Tschechien, am Dienstag folgt das Duell mit der Schweiz. Nur die Sieger der vier Dreiergruppen ziehen ins Halbfinale am Freitag ein.