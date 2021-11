Anzeige

FC Bayern: Dayot Upamecano erhält Unterstützung von Ex-Kollege Marvin Compper Ex-Kollege: Kritik an Upamecano “nicht fair”

Wie Lucio! Ist die Bayern-Legende Upamecanos Maßstab?

Reinhard Franke

Dayot Upamecano stand nach Bayerns Pokal-Schlappe heftig in der Kritik. Sein ehemaliger Leipziger Teamkollege Marvin Compper sagt dem Innenverteidiger im SPORT1-Interview trotzdem eine große Zukunft voraus.

Für Dayot Upamecano war es keine gute Woche. Nach seiner katastrophalen Leistung bei der bitteren 0:5-Pokal-Klatsche des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach stand der 23-Jährige heftig in der Kritik. Im Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Union Berlin stand der Innenverteidiger dann nicht in der Startelf, wurde erst in der 68. Minute für Lucas Hernández eingewechselt.

Upamecano hatte seine Nerven im Griff, zeigte eine starke Leistung und wurde hinterher gelobt.

Lob für Upamecano von Toppmöller

„Für Upamecano war es ganz wichtig, dass er direkt die ersten Zweikämpfe gewinnt. Das Tor hat er wie ein Zehner vorbereitet, das hat er top gemacht“, befand Co-Trainer Dino Toppmöller, der einmal mehr den an Corona erkrankten Julian Nagelsmann vertragt.

Kurz geschüttelt und weiter geht‘s - so hat sich das Upamecano offenbar gedacht.

Über die Reaktion des Franzosen freut sich auch sein früherer Mannschaftskollege Marvin Compper. Beide spielten 2017 zusammen bei RB Leipzig.

„Für mich ist er nach wie vor der französische Innenverteidiger der Zukunft. Dass sein Weg so verlaufen würde, war damals schon klar“, sagt Compper im Gespräch mit SPORT1. Der 36-Jährige verließ die Roten Bullen im Januar 2018 Richtung Schottland und wechselte zu Celtic Glasgow. Aktuell ist er Co-Trainer von Markus Gisdol bei Lokomotive Moskau. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Upamecano schwach wie nie: So zerlegte Gladbach die Bayern

Compper erinnert sich gerne an die gemeinsame Zeit mit Upamecano in Leipzig. „Dayot kam im Januar 2017 nach Leipzig und war da gerade erst 18 Jahre. Die jungen Spieler heutzutage sind schon sehr selbstbewusst und wissen vieles bereits besser.“

Compper über Upamecano: „Sehr demütig“

Bei Upamecano sei es immer so gewesen, „dass er sehr demütig war. Und er war unglaublich dankbar, wenn ich ihm Ratschläge gab. Es hat Spaß gemacht mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er spürte, dass ich ihm helfen wollte.“

Und weiter: „Dayot hat alles aufgesaugt, was ich ihm gesagt habe. Ich war besonders eng mit ihm, weil ich Französisch gesprochen habe. Ich konnte ihm so die taktischen Inhalte besser vermitteln. Ich habe ihn ganz anders erreicht aufgrund der Sprache.“

In diesem Sommer wechselte Upamecano zum FC Bayern. Für viele Fans war er der Königstransfer für die Abwehr, zumal Jerome Boateng und David Alaba den Verein verließen. Für Compper, der in der Bundesliga noch für Borussia Mönchengladbach und die TSG Hoffenheim spielte, kam der Wechsel zum Rekordmeister nicht zu früh: „Es war genau der richtige Schritt.“

Rückblickend auf die Schmach im Pokal fügt Compper hinzu: „Das Pokalspiel in Gladbach hat nicht nur Dayot verloren. Das war ein kollektives Versagen des FC Bayern. Wie ich Dayot kennengelernt habe, ist er mental so stark, dass er aus diesem kleinen Tief nur noch stärker rauskommt. Dayot wird daran nicht zerbrechen. Auf keinen Fall, dafür ist er zu stabil.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Das wird ihn nicht aus der Bahn werfen“

Compper findet nur lobende Worte für Upamecano. „Trotz seines jungen Alters hat er über viele Jahre unglaublich konstant gespielt. Das wird ihn nicht aus der Bahn werfen.“

Zumal der Abwehrspieler in Julian Nagelsmann den Trainer hat, mit dem er auch schon in Leipzig zusammengearbeitet hat. „Es ist sicherlich kein Nachteil, dass Nagelsmann auch bei Bayern sein Trainer ist. Er kennt Dayot sehr gut. Aber am Ende besitzt Dayot alle mentalen Zutaten, um aus solchen Momenten nur noch stärker hervorzugehen.“

Zirkusnummer! Diesen genialen Lewandowski-Moment müssen Sie sehen

Compper ist überzeugt davon, dass Upamecano noch besser werden kann. Er sei schließlich „nie zufrieden, will der beste Verteidiger der Welt werden“. Und da sei der FCB die beste Adresse für eine Weiterentwicklung. „Bei Bayern München möchte man immer die stärkste Mannschaft für den Erfolg. Dayot ist der Aufgabe absolut gewachsen“, sagt Compper.

Compper: „Wie ein großer Bruder“

Gibt es aktuell noch Kontakt? Man schreibe sich „gelegentlich“ mal bei Instagram, sagt Compper. Doch damals war er mehr als nur ein Kollege, verrät er: „Ich war in Leipzig wie ein großer Bruder für Dayot, wünsche ihm, dass er weiter an sich glaubt.“ Einen Rat gibt er seinem früheren Kollegen mit: „Dayot darf keine Zweifel an sich und seine Fähigkeiten ranlassen. Das Stärkste an ihm ist seine Geschwindigkeit. Es gibt nichts zu zweifeln.“

Das 0:5 von Mönchengladbach dürfe jetzt nicht wie ein Damoklesschwert über Upamecano hängen. Ihn bei der Kritik so herauszustellen, sei „nicht fair“. Compper findet vielmehr, dass Upamecanos bisherigen Leistungen bei den Bayern mehr gewürdigt werden müssten: „Er wechselte im Sommer mit 22 Jahren nach München und war direkt der Stamm-Verteidiger. Es war kein Boateng oder ein Hummels da, der ihn weiter an das hohe Niveau heranführen konnte. Dayot war derjenige, der sofort alle Spiele machen musste. Ich finde, dafür macht er einen tollen Job. Und das ist erst der Anfang.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

