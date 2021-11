Beachvolleyball: So geht es nach Karriereende von Julius Thole für Clemens Wickler weiter

Thole/Wickler krönen sich zu Kings of the Court

Es war eine Nachricht, mit der wohl niemand in der Beachvolleyball-Welt gerechnet hatte: Julius Thole beendet mit nur 24 Jahren seine Karriere und kehrt dem Profisport den Rücken zu.

Nachdem sich Thole selbst vor wenigen Tagen mit emotionalen Worten zu seinem Abschied äußerte , gab nun auch sein langjähriger Partner Clemens Wickler im SPORT1 -Volleytalk Einblicke in seine Gefühlswelt.

„Ich habe nicht mehr damit gerechnet, wie wahrscheinlich alle. Ich glaube, in der Beachvolleyball-Szene gibt es kaum einen, der etwas anderes behauptet“, erklärte Wickler im SPORT1-Podcast Volleytalk .

Wickler zeigt Verständnis für Thole

„Julius hat sich bei mir gemeldet und gesagt, dass mich das jetzt gleich sehr überraschen wird. Da war mir klar: Entweder er will mit jemand anderem spielen oder er hört auf. Er hat dann recht schnell gesagt, dass er seine Karriere beenden möchte.“

Trotzdem kann Wickler die Entscheidung seines nun ehemaligen Partners nachvollziehen. Angesichts der Zweifel von Thole, sich in Zukunft zu hundert Prozent für den Sport einsetzen zu können, sei es am Ende für alle Beteiligten eine richtige und faire Entscheidung gewesen.

Clemens Wickler hatte eine Vorahnung

So überraschend die Trennung kam, so sehr wusste Wickler um die private Situation seines Teamkameraden. Nachdem klar wurde, dass sich Thole im Winter auf sein Studium konzentrieren müsse, rechnete er bereits mit einem Ausfall des 24-Jährigen.

Nils Ehlers neuer Mann an Wicklers Seite

Der musste auch nicht lange überlegen, mit wem er in Zukunft zusammenarbeiten möchte: Nils Ehlers, für den er sich nach Rücksprache mit seinem Trainerteam schließlich entschied.

„Es gab nur einen, mit dem ich die Ziele, die ich mir für Paris gesteckt hatte, erreichen kann und das war Nils. Ich konnte aber keinen Alleingang machen, also habe ich mit meinem Trainergespann darüber gesprochen und am Ende war allen Beteiligten klar, dass ich auf jeden Fall Nils fragen muss und möchte“, erklärte Wickler.

Zwar regten sich angesichts des ungewissen Verbleibs seines Teamkollegen Sven Winter auch Zweifel, am Ende überwog aber die sportliche Perspektive einer Zusammenarbeit mit Wickler. „Jeder will am Ende auf sein persönliches Leistungsmaximum kommen und ich habe erkannt, dass ich das mit Clemens mehr erreichen kann“, betonte Ehlers.