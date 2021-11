Empfang im Rathaus: Para-Kanutin Edina Müller wird in Hamburg geehrt

Kanutin Edina Müller wird zwei Monate nach ihrer Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio eine besondere Ehre zuteil.

Kanutin Edina Müller wird zwei Monate nach ihrer Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio eine besondere Ehre zuteil.

Die 38-Jährige wird am kommenden Mittwoch von Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher und Sportsenator Andy Grote im Hamburger Rathaus empfangen und sich dort ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Damit sollen die außerordentlichen sportlichen Leistungen Müllers gewürdigt werden.

Die querschnittsgelähmte Müller hatte am 4. September auf dem Sea Forest Waterway ihr erstes Gold im Parakanu gewonnen, nach Silber in Rio 2016 war es ihre zweite Medaille in dieser Sportart.