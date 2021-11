FC Bayern: Das dachte Thomas Müller beim Debakel gegen Gladbach im Pokal

Eine Niederlage wie gegen Gladbach hat Thomas Müller in seiner langen Karriere noch nicht erlebt. Nun verrät er, was ihm beim Debakel im Pokal durch den Kopf ging.

„Erstes Gegentor nach zwei Minuten. Denkbar schlechter Start, aber kein Grund in Panik zu verfallen. Wir haben einen Plan, der hat sich nicht geändert, weiter geht‘s!“, schildert Müller in seinem persönlichen Newsletter.

„Was können wir anpassen?“

„Hoppala, läuft hier irgendetwas schief, was müssen wir jetzt anpassen? Kommen wir in die Positionen, in die wir wollen? Kommen wir gut in die Zweikämpfe? Was können wir jetzt anpassen, um ins Spiel zurück zu kommen?“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)